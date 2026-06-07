Eine Anwohnerin hört einen lauten Knall. Kurz darauf ist klar: Ein Fahrzeug hat ein Wohnhaus touchiert. Doch der Fahrer ist wie vom Erdboden verschluckt.

Ein unbekannter Fahrer hat am Freitag gegen 11 Uhr in der Weinstraße in Bockenheim, nahe der Einmündung zur Stiegelgasse, einen Schaden an einem Wohnhaus verursacht und ist anschließend geflohen. Dies teilt die Grünstadter Polizei mit. Eine Anwohnerin hörte zur genannten Zeit einen lauten Knall und wurde so auf den Vorfall aufmerksam. Als sie nachsah, war kein Fahrzeug mehr zu sehen. Die Art der Schäden spricht aber dafür, dass ein Lastwagen beteiligt war. Beschädigt wurden die Dachrinne und der Sockel des Hauses; der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 zu melden.