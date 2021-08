Im Haus Fernekeß in Wattenheim sind per Eilentscheidung einige Abstützungen in Auftrag gegeben worden. Bei einer Ortsbegehung fielen Statikern des Neustadter Ingenieurbüros L.A.W. einige Schäden auf, die ein sofortiges Handeln erforderlich machen.

Wie Bürgermeister Carsten Brauer (CDU) in der Ratssitzung am Freitag mitteilte, ist in der Scheune ein tragender Balken gebrochen. Darüber hinaus sind weitere Teile der Tragwerkskonstruktion marode, im Haupthaus seien zwei Unterzüge, die große Lasten aufnehmen und für die Stabilität eine wesentliche Rolle spielen, von Schädlingen befallen. Insgesamt sind umgehend 16 Stahlsprießen und ein Holzpfosten aufzustellen. „Man könnte zwar fragen, weshalb das nun so dringend sein müsse, schließlich habe das Gebälk Jahrhunderte lang gehalten“, sagte Brauer. Doch es sei fahrlässig, in Kenntnis der Problematik einfach nichts zu tun und zu riskieren, dass Menschen zu Schaden kommen. Deshalb habe er die örtliche Franz Kaiser Bauunternehmung GmbH beauftragt, die vom Statiker geforderten Unterfangungen vorzunehmen. Die Kosten belaufen sich auf brutto 1428 Euro.

Zuschüsse für die Sanierung und Umgestaltung des gemeindeeigenen, ortsbildprägenden Anwesens könnten noch nicht gestellt werden, da dafür das Gutachten der Bauhistorikerin vorliegen müsse. „Darauf werden wir aber noch vier bis sechs Wochen zu warten haben“, so Brauer. Die Sachverständige eruiere, welche Elemente tatsächlich aus der Barockzeit stammten und erhaltenswert seien. Von ihrer Bewertung hänge die Planung ab. So sei festgestellt worden, dass die Fenster teilweise noch original seien, „und auch die Klappläden, die beim Entrümpeln schon beinahe im Müllcontainer gelandet wären“.