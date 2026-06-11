Das Haus der Vereine ist um eine wichtige Attraktion reicher: Am Freitag wird dort offiziell ein neuer Jugendraum eröffnet.

Möglich gemacht haben den neuen Raum die Kerzenheimer Echse-Hexe gemeinsam mit Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU). Mit viel Eigenleistung, Ideenreichtum und Unterstützung aus dem Dorf ist in wenigen Wochen ein Ort entstanden, an dem sich Kinder und Jugendliche künftig treffen können.

„In diesem Raum war schon früher einmal ein Jugendraum“, berichtet Schmitt. Nachdem dieser vor Jahren aufgelöst worden war, stand er meist leer oder wurde lediglich für kleinere Besprechungen genutzt. Die Idee, ihn wieder mit Leben zu füllen, kam von den Echse-Hexen. Die 19 Frauen haben sich vor einiger Zeit zusammengeschlossen, um das Dorfleben aktiv mitzugestalten.

Samlung am Schmutzigen Donnerstag

Eine klassische „Oberhexe“ gibt es bewusst nicht. Stattdessen verteilt ein vierköpfiges Organisationsteam die Aufgaben auf mehrere Schultern. Und Aufgaben gibt es reichlich: Ob Kerwe, Adventsmarkt, Kinderkürbisschnitzen oder die Unterstützung anderer Vereine – die Echse-Hexe sind aus dem Dorfleben längst nicht mehr wegzudenken.

Ihr größtes Ereignis ist jedoch der Schmutzige Donnerstag. Dann verwandeln sie den Dorfmittelpunkt, den die Kerzenheimer liebevoll „Römer“ nennen, in eine närrische Hexenwelt. Mit ihrer beliebten Hexenküche sammeln sie dabei Spenden unter anderen von vorbeifahrenden Autofahrern.

Während der Erlös im vergangenen Jahr der Jugendfeuerwehr zugutekam, wollten die Frauen diesmal etwas Dauerhaftes schaffen. Die Idee eines Jugendraums war schnell geboren. Denn für den Dorfnachwuchs gibt es außerhalb der Vereinsangebote bislang nur wenige Möglichkeiten, sich zu treffen.

Gemütliche Sitzecken und eine Küchenzeile

Bürgermeisterin Andrea Schmitt unterstützte das Vorhaben sofort. Gemeinsam wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Zunächst hieß es entrümpeln. Altes Inventar wurde entsorgt, anschließend gründlich gereinigt. „Wir haben stundenlang auf einem Gerüst gestanden und jede Ritze der Deckenkonstruktion gesäubert“, erinnert sich Jeanette Roos. Unterstützung kam auch von einigen Ehemännern der Hexen. Gemeinsam wurden Wände gestrichen, Möbel gerückt und der Raum auf insgesamt Vordermann gebracht.

An die Ausstattung wurde ebenfalls gedacht. Eine Küchenzeile mit dem bereits vorhandenen Kühlschrank, eine gespendete Tischfußballanlage, Mikrowelle, Tische und Stühle sorgen für praktischen Komfort. Gemütliche Sitzecken laden überdies zum Chillen ein, und auch ein Fernseher für gemeinsame Spielrunden steht bereit. Rund 2400 Euro wurden für das Projekt gespendet.

Öffnungszeiten gibt’s noch keine

Gedacht ist das Ganze vor allem für Kinder ab neun oder zehn Jahren sowie ältere Jugendliche. Wie oft und zu welchen Zeiten der Raum geöffnet sein wird, steht noch nicht endgültig fest und die konkreten Regeln sollen gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt werden. „Sie sollen sie weitgehend selbst bestimmen und sich damit dann identifizieren“, betont Schmitt. Klar sei jedoch, dass das Jugendschutzgesetz gelte.

Ganz ohne Aufsicht wird es dennoch nicht gehen. „Wir wollen die Öffnungszeiten so legen, dass wir und vielleicht auch andere Erwachsene in der Nähe sind und immer mal wieder hereinschauen können“, erklärt Echse-Hexe Beata Conradt. Ziel sei es, den Jugendlichen einen Ort für Gemeinschaft zu bieten und sie zugleich an Verantwortung und gesellschaftliches Miteinander heranzuführen.

Termin

Die offizielle Eröffnung des neuen Jugendraums findet am Freitag, 12. Juni, um 17 Uhr im Haus der Vereine statt.