Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter, der mit seinem Fahrzeug am Montag in der Zeit zwischen 6 und 12.30 Uhr ein Haus in der Kindenheimer Hauptstraße beschädigt hat. Nach Polizeiangaben hat er die Dachrinne und mehrere Ziegel erwischt. Dass er in einem normalen Auto saß, ist daher auszuschließen. Infrage kommt ein Lastwagen, aber zum Beispiel auch ein Traktor mit hochgeklappter Schaufel oder ein anderes landwirtschaftliches Fahrzeug. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, sie ist zu erreichen unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.