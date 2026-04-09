Die Asselheimer Straße in Grünstadt wird bis Jahresende gesperrt: Nun zeigen neue Zahlen der Stadt, wie viele Autos und Lastwagen deshalb umgeleitet werden müssen.

Die Asselheimer Straße wird ab 13. April wegen Bauarbeiten gesperrt und bleibt voraussichtlich bis zum Jahresende dicht: Dass damit eine der wichtigsten Grünstadter Verbindungsstrecken monatelang wegfallen wird, ist auch ohne genaue Verkehrszählung klar. Schließlich verknüpft die Achse das Stadtzentrum mit dem Ortsteil Asselheim und von dort aus mit der B271 in Richtung Bockenheim. Außerdem fahren über sie Autos und Lastwagen, die in Asselheim ins Eistal abbiegen.

Mit Messgerät gezählt

Gleichwohl ist vor gut einem Jahr mit einem Messgerät noch einmal genauer erkundet worden, wie viele Fahrzeuge Tag für Tag über diese Straße rollen. Während der Bauphase sollen sie dann monatelang übers entgegengesetzte Stadtende auf die B271 gelotst werden. Wer in Richtung Eisenberg will, erreicht die Eistalstraße somit im großen Bogen vom nördlichen Asselheimer Ortseingang aus. Die Planer gehen aber davon aus, dass vor allem Ortskundige auch über Seitenstraßen ausweichen werden.

Eine RHEINPFALZ-Frage nach den konkreten Ergebnissen ihrer neuesten Erhebung zur Nutzung der Asselheimer Straße ließ die Stadtverwaltung zunächst allerdings unbeantwortet – aus Versehen, wie sie nun in einer Reaktion auf die bisherige Berichterstattung mitgeteilt hat. In diesem Zuge sind der Redaktion aus dem Rathaus die Daten nachgeliefert worden. Vergleichswerte liefert dabei eine bundesweite Verkehrszählung aus dem Jahr 2021. Seither werden für die Strecke exakt 11.778 Fahrzeuge pro Tag angesetzt.

Fast 12.000 Autos und Lastwagen

Diese Anzahl wurde am 2. März 2025 merklich unterschritten, da waren es nur 6179 Fahrzeuge. Allerdings handelte es sich um einen Sonntag, an den Werktagen hingegen hat die Zählung die ein paar Jahre alten Ergebnisse laut Stadtverwaltung bestätigt. Der höchste Wert während der knapp einwöchigen Messung in Höhe der einstigen Stocké-Villa ergab sich für den 28. Februar 2025, einen Freitag: Da rollten 11.822 Autos und Lastwagen durch die Asselheimer Straße.