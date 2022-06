Das marode Gebäude in der Ebertsheimer Hauptstraße wird nun abgerissen. Dort sollen künftig neue Parkplätze entstehen.

„Die Ebertsheimer Hauptstraße muss vor der Kreuzung einige Tage lang voll gesperrt werden, denn nun beginnen die Abrissarbeiten.“ Das hatte Ebertsheims Ortsbürgermeister Bernd Findt (FL) am Mittwochabend in der Ratssitzung mitgeteilt. Bereits am Donnerstagmorgen hat die Wattenheimer Firma Philippi die Durchfahrt-Verboten-Schilder aufgestellt. Nach dem Entrümpeln wird nun das maroden Gebäude in der Hauptstraße 5 abgerissen. Dort sollen künftig mindestens zehn neue Parkplätze entstehen.

Für die Schaffung neuen Parkraums im Ortskern kaufte die Gemeinde im vorigen Jahr das Anwesen für 50.000 Euro, nachdem der Einsturz einer ungenutzten Scheune die Baufälligkeit gezeigt hatte. Den Auftrag für die Abrissarbeiten des leerstehenden Wohnhauses und einiger Nebengebäude hatte der Rat für 29.750 Euro an die Firma Philippi vergeben. Zumindest die 50.000 Euro für den Erwerb soll über den Verkauf von Stellflächen wieder ins Gemeindesäckel zurückfließen. Neben etwa 500 Quadratmetern Parkraum soll es durch den Abriss einer Begrenzungsmauer mehr Platz an der Einfahrt zur Wormser Gasse geben.