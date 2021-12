Der Hauptpreis der Weihnachtsaktion des Wirtschaftsforums Grünstadt geht nach Rüssingen: Henny Weigel hat den Hyundai i10 gewonnen. Der Wagen wird ihr am Montag übergeben. Bei der Ziehung an Heiligabend bescherte die Glücksfee, Weingräfin Saskia I., der Wormserin Gertrud Maurer einen 300-Euro-Wertgutschein. Für 200 Euro in den Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft einkaufen darf Sylvia Klein aus Bockenheim. Waren für 150 Euro kann sich Barbara Drößler aus Weisenheim am Berg aussuchen. Über 100-Euro-Gutscheine freuen können sich: Elke Bröckel (Freinsheim), Jutta Frey (Hettenleidelheim), Julian Kany (Grünstadt), Lore Kohlmann (Grünstadt) und Hiltrud Skobel (Grünstadt). CabaLela-Geldwert-Karten für jeweils 100 Euro gehen an: Wolfgang Hahn (Grünstadt), Monika Marthaler (Grünstadt), Richard Muth (Obrigheim), Gisbert Räuber (Grünstadt) und Silke Walther (Bad Dürkheim). Darüber hinaus hat Weingräfin Saskia diverse Kleingewinne (50 und 25 Euro) gezogen.