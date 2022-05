Hatun Joseph bleibt Vorsitzende der TSG Grünstadt . Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde sie im Amt bestätigt. Simon Völbel fungiert als neuer Stellvertreter. Er hatte das Amt bis zu den Wahlen kommissarisch wahrgenommen.

2019 hatten sich die TSG-Mitglieder zum letzten Mal getroffen. Dann kam das Corona. Die TSG-Vorsitzende Hatun Joseph blickte bei der Versammlung daher auf schwierige Monate zurück: „Der gesamte Sportbetrieb und alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Etwa der Weinstraßenmarathon, der schon lange durchgeplant war. Uns allen haben die vielen Beschränkungen und Verordnungen zu schaffen gemacht.“ Trotz allem konnte die TSG mehr Zugänge als Abgänge verzeichnen. Keine Selbstverständlichkeit. Die TSG hatte Stand 1. Januar 2022 1600 Mitglieder. „Wir hatten 234 Zugänge. Dem gegenüber stehen 191 Abgänge. Die meisten Austritte gab es aus der Turnabteilung. Hier werden zwischenzeitlich einige Übungsstunden nicht mehr angeboten. Die Trainersituation gestaltet sich schwierig“, sagte Joseph. Die 2021 neu gegründete Gesundheitssport- und Fitness-Abteilung und die Post-Covid-Sportgruppe mit Corinna Weise seien unterdessen sehr erfolgreich gestartet. „Auch haben wir seit diesem Jahr wieder eine Yoga-Gruppe“, so Joseph. Die Badminton-Abteilung und Basketball-Abteilung hätten momentan einen großen Zulauf.

Mittlerweile hat die TSG wieder größere Sportereignisse veranstaltet, darunter ein offenes Flächentanzturnier im Mai, mit 160 Turniertanzpaaren aus mehreren Bundesländern. Über den Veranstaltungstag verteilt waren in der großen Halle 260 Personen zu Gast. „Die Tanzsportabteilung wurde vom Tanzsportverband für die Organisation gelobt“, freute sich Joseph. Auch der Weinstraßenmarathon ging vor wenigen Wochen reibungslos über die Bühne. Dort wurden Spenden für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. „Wir haben diesen Betrag auf 1000 Euro aufgestockt und das Geld dem Verein Obrigheim Hilft gespendet“, so die TSG-Vorsitzende. Auch hat die TSG Betroffenen der Flutkatastrophe an der Ahr finanzielle Hilfe geleistet. Insgesamt kamen 9281,50 Euro zusammen. Das Geld habe die TSG dem Turn- und Sportverein Ahrweiler 1898 gespendet. Und auch die eigenen Finanzen sehen gut aus: „Wir sind nach wie vor schuldenfrei und konnten uns ohne große Verluste durch die Pandemie lavieren“, so Joseph.

Ab Juni hat die TSG-Gaststätte in der Asselheimer Straße einen neuen Gaststättenbetreiber. „Wir dürfen Salvatore Buccheri und seine Lebensgefährtin Iris herzlich begrüßen. Sie werden deutsches und italienisches Essen anbieten“,so Joseph.

Positiv bewertete die Erste Vorsitzende auch die Entwicklung bei der Sanierung des Rudolf-Harbig-Anlage. „Sicher ist, dass es einen neuen Sanitärtrakt geben wird. Der Umfang der übrigen Maßnahme ist noch in der Diskussion“, sagte Joseph und betonte: „ Die Diskussion über die Sanierung dauern nun schon über zehn Jahre an. Nun sieht es wohl so aus, dass tatsächlich endlich was geschehen wird.“ Seit vielen Jahren mahne der Verein die Sanierung der Leichtathletikanlagen an. Ein optimales Umfeld sei für die Athleten wichtig. Joseph: „Derzeit finden auch Trainingseinheiten an besser ausgestatten Stätten außerhalb von Grünstadt statt. Das ist sehr bedauerlich und wir hoffen sehr, dass der Stadtrat hierfür bald eine gute und zufriedenstellende Lösung für unseren Verein finden wird.“

Die TSG hat im vergangenen Jahr versucht, ein neues Vereinslogo zu kreieren. „Dabei haben wir viele Vorschläge von Jana Hoffmann aus der Tanzsportabteilung erhalten. Das Vereinslogo soll aber nicht unser Vereinswappen ersetzen“ sagte die Erste Vorsitzende. Das neue Logo solle auf der Social-Media-Ebene eingesetzt werden.

Einige Veranstaltungen stehen in den nächsten Wochen an. Am 16. Juni etwa findet in der Rudolf-Harbig-Anlage die Veranstaltung „Größter Sport- und Spielplatz in Grünstadt“ statt. Dabei haben die Sportvereine der Stadt die Gelegenheit, sich zu präsentieren. „Die Blaskapelle plant für den 17. September wieder ihr Picknick-Konzert im Stadtpark. Das Jahreskonzert findet, am 27. November statt“, sagte Joseph.

Neu im Vorstand sind Julius Holz (Zeugwart), Sabrina Furch (Pressewartin), Corinna Weise und Steffen Fröhlich (beide Beisitzer). Ausgeschieden sind Harald Dörr, Willi Wiemer, Ralf Kronemayer, Stefan Roth und Gerhard Turznik.