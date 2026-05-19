In der Hexennacht haben Unbekannte Kreuzerweg-Schilder überklebt. Laut Stadt sind die Anspielungen auf den Ex-Bürgermeister längst wieder entfernt. Aber das stimmt nicht.

Grünstadts Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) hat diesen Jux amüsiert bei Instagram aufgegriffen: In der Hexennacht zum 1. Mai haben Unbekannte Kreuzerweg-Straßenschilder mit dem Schriftzug „Klaus-Wagner-Straße“ überklebt – eine Anspielung auf den vormaligen CDU-Stadtchef und begeisterten Fahrradfahrer, der zum Jahreswechsel aus dem Amt geschieden ist. Noch unter seiner Regentschaft ist der Kreuzerweg probeweise zur Fahrradstraße gemacht worden. Ob es bei dieser umstrittenen Lösung bleibt, soll der Rat am Dienstagabend entscheiden. Laut Stadtverwaltung sind die Hexennacht-Schilder vom kommunalen Vollzugsdienst schon nach wenigen Tagen entfernt worden. Mindestens eines von ihnen pappte aber – in Höhe der St.-Kilian-Straße und mithin ganz nah am Rathaus – auch am Dienstag noch über dem Original. Eine rechtliche Bewertung des Streichs will die Verwaltung übrigens nicht abgeben. Allerdings werden Schilder mit Straßennamen in der Straßenverkehrsordnung als amtliche Verkehrszeichen aufgeführt. Wer sie überklebt und so ihrer Funktion beraubt, kann daher zu einem Bußgeld verdonnert werden.