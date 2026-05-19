Sechs Tage, 627 Kilometer, 3687 Höhenmeter: Marco Diemer ist mit dem Fahrrad aus der Bundeshauptstadt in sein Heimatdorf gefahren. Harmlos war dabei nur der Anfang.

„Und sollt ich draußen auch fern dir sein, erfüll ich mir den Herzenswunsch und radel heim“: Diese leicht umgedichtete Passage des Ebertsheimer Liedes könnte einer jetzt mit vollster Inbrunst schmettern. Marco Diemer lebt mittlerweile in Berlin. Nun ist der 43-Jährige zusammen mit seinem Kumpel „Effe“ mit dem Fahrrad von der Bundeshauptstadt in sein geliebtes Heimatdorf gestrampelt. Für die exakt 627 Kilometer von Diemers Wohnung am Berliner Bundesplatz bis zum Ortsschild von Ebertsheim haben die beiden mit 20-Kilo-Rucksäcken bepackten Hobbysportler sechs Tage gebraucht.

„Aus einer Bierlaune heraus“

Es sollten sechs unvergessliche Tage bis zur selbst gewährten Belohnung werden: Vatertag in Ebertsheim feiern. So jedenfalls lautete vor drei Monaten der Plan der beiden Berliner Familienväter. Damals hatten sie sich nach einer 40-Kilometer-Fahrradtour durch Berlin die Hand drauf gegeben, in der Woche vor Christi Himmelfahrt mit ihren City-Bikes in die Pfalz zu radeln. „Eigentlich war das einfach so aus einer Bierlaune heraus“, sagt Marco Diemer heute. Doch nicht nur Fahrrad-Gefährte „Effe“ weiß, dass dieser Trip schon auch sein Herzenswunsch war.

Beim Start am Bundesplatz in Berlin: Steffen »Effe« Fehling und Marco Diemer. Foto: Steffen Fehling/oho

Der Begleiter erzählt: „Seit Jahren kam er immer mal wieder – gerade in nostalgischen Momenten – mit der Idee um die Ecke, einmal in seinem Leben mit dem Rad von Berlin nach Ebertsheim fahren zu wollen.“ Im vorigen Februar haben die beiden Männer nach der Fahrradtour um Charlottenburg „nach einigen isotonischen Getränken“ Berliner Nägel mit Ebertsheimer Köpfen gemacht. Der Termin für die Tour von Ost nach West war fix, ein Handschlag genügte. Am 8. Mai, Punkt 12 Uhr, trafen sich die beiden bei strahlendem Sonnenschein am Bundesplatz zum Start ins über 600 Kilometer entfernte Ebertsheim. Noch war das nur eine Zahl, noch war Frühlingswetter. Doch das sollte sich ganz schnell ändern.

Kurz vor dem Aufgeben

Der erste Tag war ja noch harmlos. Da verliebte sich „Effe“ – mit bürgerlichem Namen Steffen Fehling – noch einmal neu in seine alte Heimat Brandenburg: kaum Höhenmeter, kaum Verkehr, kaum Wolken. Einfach herrlich, die noch ausstehenden 3687 Höhenmeter haben da noch überhaupt keine Rolle gespielt. Und auch die Eisheiligen nicht. Das kam noch. Und wie. „Ganz ehrlich, ich war mehr als einmal ganz kurz davor aufzugeben. Aber der nächste Bahnhof war halt auch nicht grad um die Ecke“, erinnert sich Diemer.

Vom Regen genervt: Marco Diemer während der Tour. Foto: Steffen Fehling/oho

Gründe fürs Aufgeben gab es viele: etwa „die unglaublichen Steigungen in den Thüringer Bergen“, oder die Eisheiligen, die nicht nur eisig waren, sondern vor allem mit peitschendem Regen und böigen (Gegen-)Wind genervt haben. Ebenso wie die immer wieder knapp am Fahrrad vorbei rauschenden Lastwagen. Oder das rutschige Kopfsteinpflaster auf den von der Wander- und Radfahr-App ausgewählten Nebenstrecken. Oder der Splitt, der die Radler bei anstrengenden Steigungen im wahrsten Wortsinn durchdrehen ließ.

Mit klammen Klamotten

Dass sie auf der Tour kaum Zeit zum Regenerieren haben würden, war ja noch eingeplant. Auch auf nächtliche Wadenkrämpfe oder ihre wund gescheuerte „Sitzflächen“ hatten sie sich eingestellt. Was sie aber nicht auf der Rechnung hatten, war, dass sie in den gebuchten Zimmern kaum Zeit und Gelegenheit haben würden, ihre durchnässte Fahrradkluft zu trocknen. „Morgens, bei stürmischen drei Grad, mit klammen Klamotten in den Sattel und über 100 Kilometer vor Augen – das hat schon enorme Überwindung gekostet“, erinnert sich Diemer an die fünf unvergesslich winterlichen Tage im Mai.

Die Pfalz erreicht: Marco Diemer am Weintor in Bockenheim. Foto: Steffen Fehling/oho

Und doch, am Ende haben es die Berliner geschafft und den Eisheiligen sowie den 627 Kilometern erfolgreich getrotzt. Nach gut 37 Stunden reiner Fahrtzeit wurde das Foto mit einem erschöpften, aber stolzen Marco Diemer am Ebertsheimer Ortsschild geschossen. Danach ging’s gleich zu Onkel Lorenz nach Rodenbach. Dort haben die Berliner nicht nur Unterkunft erhalten, sondern auch eine erste Stärkung mit Pälzer Grumbeer und Hausmacher. Abends ging’s über den nach seinem Vater benannten Raimund-Diemer-Weg auf den Sportplatz des TSV: zur Vorbesprechung des Programms am Vatertag.

Ob an diesem das Ebertsheimer Lied umgetextet gesungen wurde, ist der Redaktion nicht bekannt. Nur so viel: Die beiden Wahlberliner waren an Vatertag (und -nacht) immerhin so lange auf den Beinen, wie sie an Fahrzeit für die Hälfte der Strecke von Berlin bis Ebertsheim benötigt hatten. Ist auch eine schöne Leistung. Aber doch keine im Vergleich zu ihrer vorhergehenden Sechs-Tage-Tour. Oder?