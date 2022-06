Vier junge Männer haben am Freitag die Hans-Zulliger-Schule in Grünstadt verlassen. Von der Schulgemeinschaft wurden sie herzlich verabschiedet. Zwei Entlassschüler wurden für besonderes Engagement geehrt.

Nach kurzen Worten der Schülersprecher Jannick Külbs und Judith Neumes ging es im dekorierten Gymnastikraum der Grünstadter Fördereinrichtung für Ganzheitliche Entwicklung zunächst auf einen Segeltörn. Ilyas Ertan sei ein „richtiger Wassermensch“ und habe auf der MS Hans-Zulliger nicht ganz freiwillig angeheuert, berichtete Lehrer Reinhard Engel vor einer Fotomontage, die die Schule mit großen Segeln überm Dach in stürmischer See zeigte. Der Schiffsjunge habe gleich auf dem Oberdeck angefangen. Toll sei, dass Ilyas sich mit Kompass und Landkarten auskenne und ein Superrechner sei, „denn Mathe ist besonders wichtig für Seemänner“. Der Matrose lese gern und könne mit elektrischen Geräten umgehen. Auch sei er Mitglied der Tanz-AG gewesen, so Engel, der dem 18-Jährigen ein Logbuch überreichte, aus dem beim Aufklappen „Motten“ flogen. „Ilyas wird eine unterstützte Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt aufnehmen“, erläuterte Lehrerin Simone Klundt.

Auch der gleichaltrige Mohamed Al-Sulaiman Al-Ali verlässt die Schule. Der junge Mann ist mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet und hatte zu seiner geistigen Behinderung gleich noch ein Sprachproblem. „Er stand vor der Herausforderung, Deutsch lernen zu müssen“, erzählte Klundt. Perfekt gelungen sei das noch nicht, weshalb die Abschiedsrede zweisprachig gehalten wurde. Der Immigrant beobachte sehr genau und sei ein guter Streitschlichter. Im sportlichen Bereich habe Mohamed manche Schulrekorde aufgestellt und in der Trommel-AG einen Rhythmus erfunden. Der Mann werde vermutlich in die Behindertenwerkstätte nach Bad Dürkheim gehen.

Nils wird für seine „vorbildliche Haltung“ geehrt

Dort wird auch Nils von Langsdorff tätig sein. Wie Lehrerin Ingvild Leppin bei der von Beiträgen des Lehrerorchesters und der verschiedenen Lernstufen umrahmten Feier in Erinnerung rief, war der 20-Jährige schon mehrfach in den Medien präsent, etwa als Stadtradel-Star im vergangenen Sommer, als Bahndamm-Engel im Mai 2020 (während der Corona-Krise kaufte er für seine Nachbarn in der Straße „Am Bahndamm“ mit dem Fahrrad ein) und als Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD). „Er ist ein Gentleman, packt immer mit an, ist stets gut gelaunt“, charakterisierte Leppin den sportlichen und musikalischen Grünstadter mit Down-Syndrom, der auf seinen Facebook- und Instagram-Seiten Hunderte Follower hat. Für „vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ wurde er mit dem Buch-Gutschein der Bildungsministerin gewürdigt.

Den „Preis für Mitmenschlichkeit, Integration und Toleranz“ der Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim erhielt Alexander Kurpick. Kreisbeigeordneter Timo Jordan (SPD) hob hervor, dass der 18-Jährige sich immer nach dem Befinden der anderen erkundige, hilfsbereit und freundlich sei. Zuvor hat Lehrerin Carmen Bleh im Outfit eines FCK-Fans eine „Pressekonferenz zum offiziellen Austritt des Fußballers aus dem Profi-Team der Schule nach dem Ende der Vertragslaufzeit“ gegeben. Alexander absolvierte verschiedene Trainingslager und stellte bei Auswärtsspielen seine große Begabung auf dem Rasen unter Beweis. Der junge Mann, der auch Schülersprecher war, kenne sich in dem Sport aus wie kein Zweiter, lobte Bleh. Eine ganz besondere Beziehung pflegte er zum Schulhund Odi, weshalb eines seiner Abschiedsgeschenke ein T-Shirt war, auf dem er mit dem Vierbeiner abgebildet ist.