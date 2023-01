Mit einem beeindruckenden Start-Ziel-Sieg holte sich Hannes Ebener über 800 Meter bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften der U18 in Ludwigshafen die Goldmedaille. In ansprechenden 2:06,17 Minuten konnte er am Sonntag nach 400 Metern von seinen ärgsten Konkurrenten absetzen und letztendlich ungefährdet den Sieg erlaufen.

Bereits am Samstag fanden die Pfalz-Hallenmeisterschaften der Altersklasse U14 statt. Hier zeigte aus Sicht der TSG Eisenberg Tim Kammerer die beste Leistung in der Altersklasse M13 – ebenfalls über 800 m. In sehr guten 2:37,88 min ließ er den Zweitplatzierten über sechs Sekunden hinter sich und holte Gold. Lina Monz (W13) konnte ihre gute Zeit aus dem Vorlauf des 60-m-Sprints (8,98 sek) im Finale nicht ganz bestätigen, wurde aber in 9,06 sek gute Achte von insgesamt 36 Teilnehmerinnen.

Ebenfalls am Samstag fand ein Kinder-Leichtathletikfest für die Altersklassen zehn und elf Jahre statt. Erfolgreichster Nachwuchsathlet des kompletten Sportfestes war der erst zehnjährige Max Frey. Vier Starts, dreimal Gold und einmal Silber, diese Bilanz konnte keiner der anderen Athleten steigern. 9,52 sek im 50-m-Hürdenlauf, 8,02 sek im 50-m-Sprint und 2:53,43 min über die 800 m bedeuteten jeweils Platz eins, 3,75 m im Weitsprung Platz zwei. Sein Vereinskamerad Tyson Bazzola (M11) tat es ihm fast gleich. Mit Gold bei den 50 m Hürden (9,14 sek.), Gold beim 800-m-Lauf (2:53,43sek), Silber im Weitsprung (3,99 m) und Platz fünf im 50-m-Sprint war er nicht viel weniger erfolgreich.

Tim Schmitt gewinnt im Weitsprung

Das sehr gute Ergebnis der Jungen rundete Tim Schmitt (M11) ab. Mit einem Sieg beim Weitsprung (4,14 m) und jeweils den Plätzen vier über die 50 m Hürden in 9,48 sek, im 50-m-Sprint in 8,04 sek und über 800 m in 2:59,02 min war er mit dem Abschneiden sehr zufrieden.

Mit Platz zwei beim 800-m-Lauf ließ Ariane Hebestreit (W10) aufhorchen. Noch in Führung nach drei Runden, wurde sie zum Schluss noch überholt, was aber die Freude über die gewonnene Silbermedaille nicht trübte.