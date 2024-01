Aufgrund eines Wasserschadens im Weinstraßencenter muss das ausverkaufte „Sternstunden“-Konzert des Grünstadter Kulturvereins mit den „Hanke Brothers“ morgen, Samstagabend, 20. Januar, 20 Uhr, in die Friedenskirche verlegt werden. Wie die Vereinsvorsitzende Marie-Luise Dingler mitteilt, sei es nur durch „übermenschliche Anstrengungen und dank der großzügigen Unterstützung der protestantischen Kirchengemeinde sowie des Flügelverleihs Breitwieser“ gelungen, so kurzfristig von einem Tag auf den anderen eine neue Location zu finden. Der Kulturverein war am Donnerstagnachmittag von der Nachricht über den Wasserschaden überrascht worden. Im Gegensatz zum Weinstraßencenter sei die Friedenskirche allerdings leider nicht barrierefrei, so Dingler weiter. Für betroffene Besucher bestehe deshalb die Möglichkeit, ihre Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückzugeben oder gegen einen Gutschein umzutauschen. Generell behielten die bereits erworbenen Tickets ihre Gültigkeit für die neue Stätte.