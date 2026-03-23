Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in der Grünstadter Fußgängerzone einer 79-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Nach Angaben der Polizei näherte sich der Täter gegen 19 Uhr von hinten, riss die Tasche plötzlich an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Die Seniorin stürzte, blieb aber unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der etwa 16 bis 20 Jahre alte Verdächtige, der dunkel gekleidet war, nicht gefasst werden. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.