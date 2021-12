Lange hatte dieser Handtaschendieb nichts von seiner Beute: Tatort Kerzenheimer Straße, am Mittwochabend um 19.06 Uhr: Eine 48 Jahre alte Frau ging hier gerade spazieren, als sie nach Angaben der Polizei plötzlich von einem Mann gestoßen wurde. Dieser habe ihr dann ihre Handtasche, die sie über der Schulter trug, entrissen. Der Mann lief davon und stieg anschließend auf der Beifahrerseite eines wartenden Autos ein. Die Geschädigte konnte jedoch das Kennzeichen ablesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nach Angaben eben dieser nach kurzer Zeit zum Erfolg. Das Fahrzeug konnte in Kerzenheim gestoppt werden. In dem Auto befanden sich drei Personen. Diese wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion nach Kirchheimbolanden gebracht. Die drei Männer sind alle aus dem Donnersbergkreis und 18, 26 und 24 Jahre alt.