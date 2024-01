Erneut ist eine Handtasche aus einem Auto entwendet worden. Diesmal war der Pkw nicht einmal verschlossen. Laut Polizei muss die Tat am Samstag zwischen 14 und 14.15 Uhr begangen worden sein. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt. In der Handtasche befanden sich unter anderem ein Smartphone, ein Portemonnaie mit Bargeld sowie verschiedene Dokumente. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt circa 1000 Euro. Hinweise von Zeugen erbeten unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.