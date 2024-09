Die ersten Auswärtsspiele der Saison 2024/25 führt die Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim nach Kaiserslautern. Bereits am Freitagabend um 20 Uhr treten die Herren in der Schillerschule bei der HSG TSG/1. FC Kaiserslautern an. In der Sporthalle in Dansenberg wird am Sonntag um 16.30 Uhr das Spiel der Damen bei der FSG Kaiserslautern/Dansenberg 2 angepfiffen.

Nach dem Auftaktsieg am vergangenen Sonntag wollen die Damen liebend gerne nachlegen. Ein Selbstgänger wird die Partie in Dansenberg