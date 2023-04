Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bevor es in die zweiwöchige Herbstpause geht, lädt die HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim am Sonntag noch mal zu einem Heimspieltag in die Göllheimer Hans-Appel-Halle ein. Um 16 Uhr empfangen die Damen in der Pfalzliga die HSG Trifels zum Kellerduell. Im Anschluss wollen die Herren um 18 Uhr gegen den TV Rheingönheim ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga verteidigen.

Mit 1:7 Punkten belegen die „Nordpfälzer Wölfinnen“ den vorletzten Platz in der Pfalzliga. Für ihren Gegner, die HSG Trifels, lief es bisher nur unwesentlich besser.