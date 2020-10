Bald ist wieder Zeit für „Süßes oder Saures“! Halloween steht vor der Tür. In der Nacht auf den 1. November wird das eigentlich traditionell irische Fest wieder weltweit gefeiert. Auch hierzulande. Gehasst von den einen, geliebt von den anderen. So mancher legt sich Sachen Deko mächtig ins Zeug und verwandelt nicht nur das eigene Haus, sondern vielleicht sogar den Arbeitsplatz in ein Gruselkabinett. Grinsende Kürbisfratze inklusive. Gehören Sie auch dazu? Schicken Sie uns Ihre schönsten Halloween-Deko-Bilder an gewinnspiele-gru@rheinpfalz.de. Einsendeschluss ist der 28. Oktober. Die besten und kreativsten Leser-Bilder wollen wir veröffentlichen.