Als Erzieherin hat sie viele Grünstadter geprägt und obendrein einen Ordensrekord aufgestellt. Nun ist die Franziskanerin mit 94 Jahren gestorben.

Bei ihrer großen Verabschiedung aus Grünstadt konnte sie selbst schon nicht mehr dabei sein. Aus gesundheitlichen Gründen war Schwester Marzella bereits Anfang 2023 in die Zentrale ihres Ordens im niederbayerischen Mallersdorf gezogen. Ihre beiden Mitschwestern Blandine und Giselhilda folgten im April – und beendeten damit eine 123-jährige Geschichte. Denn Mallersdorfer Schwestern hatten seit dem Jahr 1900 ununterbrochen in der Stadt gelebt.

In der Südpfalz geboren

Schwester Marzella war 1957 nach Grünstadt gekommen, seit 1983 war sie hier die Oberin. Geboren wurde sie als Anna Elisabeth Forstner am 30. Oktober 1931 in Godramstein bei Landau. Mit 14 Jahren trat sie in die Klosterschule Mallersdorf ein und machte danach die Ausbildung zur Erzieherin. Mit 26 Jahren legte sie in der „Ordensgemeinschaft der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie zu Mallersdorf“ die Feierliche Profess ab und entschied sich so endgültig für das Leben im Orden.

In Grünstadt leitete sie 40 Jahre lang den katholischen Kindergarten – zuerst in der Neugasse, dann im Pfarrsaal und schließlich in der Turnstraße. Generationen von Kindern hat sie so bis zum Jahr 1997 betreut. Zu ihren Zöglingen gehörte etwa Grünstadts späterer Bürgermeister Klaus Wagner, der bei der Schwestern-Verabschiedung berichtete: „Im Kindergarten wurde ich geprägt von Marzella und die Bindung hält bis heute an. Bei jedem Gottesdienst waren die Mallersdorfer dabei.“

Im Ruhestand weiter engagiert

Die Pfarreirats-Vorsitzende Gabriele Witt-Eßwein wiederum sagte bei diesem Anlass: „Die Schwestern Blandine, Giselhilda und Marzella sind eine Institution, haben halb Grünstadt erzogen und die andere Hälfte gleich mit. Es ging immer um Zuwendung und Nähe, sie gestalteten unsere Gemeinde zur Heimat.“ Zusammen mit ihren Mitschwestern hat sich die Oberin auch im Ruhestand weiter in der Stadt engagiert. Pfarrer Martin Tiator fasst das so zusammen: Sie half überall, wo sie gebraucht wurde.

Als Beispiele für ihren Einsatz führt der Geistliche auf: „Sie gestaltete Andachten in Kirche und Seniorenheim. Sie besuchte alte und kranke Menschen. Sie sorgte für den Blumenschmuck der Kirche. Sie kümmerte sich mit um das Pfarrheim und den Pfarrgarten.“ Insgesamt hat die Ordensfrau so mehr als 65 Jahre lang in Grünstadt gelebt. Sie ist damit diejenige Mallersdorfer Schwester, die seit der Gründung des Konvents im Jahr 1900 die längste Zeit im Leiningerland verbracht hat.

Weiter enger Kontakt

Nach ihrem Umzug hat sie Tiator zufolge weiter engen Kontakt zu den beiden Mitschwestern gehalten, mit denen sie den Grünstadter Konvent gebildet hatte. „Schwester Blandine lebt im Mutterhaus der Schwestern in Mallersdorf und war quasi täglich bei Schwester Marzella“, berichtet er. „Schwester Giselhilda lebt in der Schwesternstation Landau-Queichheim und konnte darum nur ab und zu die Mitschwester besuchen.“ Aber dafür hätten die beiden Ordensfrauen immer wieder miteinander telefoniert.

Am Mittwoch ist die einstige Grünstadter Oberin im Alter von 94 Jahren im Mallersdorfer Schwestern-Altersheim St. Maria gestorben. Am Samstag wird sie dort auf dem Klosterfriedhof beigesetzt. In Grünstadt werden Katholiken beim Palmsonntagsgottesdienst am 29. März um 10.30 Uhr besonders für sie beten.