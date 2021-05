In der Runde der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin soll es am Mittwoch auch darum gehen, wann die Schulen wieder geöffnet werden. Wie sehen Eltern und Kinder den sechswöchigen Heimunterricht in Pandemie-Zeiten? Sind sie entspannt oder entnervt?

Ines Holthey aus Asselheim kann nicht klagen: „Bei uns läuft das eigentlich recht gut“, sagt sie. Die beiden älteren Töchter besuchen das Gymnasium Weierhof in Bolanden. Die Kleinste drückt in der Grundschule Asselheim die Schulbank – beziehungsweise derzeit eben zu Hause. „Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile alles mit sehr viel Struktur und klaren Vorgaben abläuft“, sagt Ines Holthey. Die beiden größeren Töchter arbeiten mit dem Programm Microsoft Teams, die Kleinste mit Big Blue Button, alle nach einem vollen Stundenplan. „Vieles läuft über Videokonferenzen“, sagt die Mutter.

Problematisch werde es, wenn bei allen drei Mädels gleichzeitig Konferenzschaltungen anstehen. „Vor allem bei unserer Jüngsten kommt es dann zu Ausfällen im Sprachbereich oder das Programm hängt“, berichtet die Mutter. Während der Zeit des Homeschoolings müssten für Familien deshalb im Idealfall die Leitungskapazitäten erhöht und die Datenvolumen kostenfrei ausgeweitet werden, damit Internet-Unterricht wirklich zu 100 Prozent funktioniere, findet sie.

Busfahrten werden wegen des Gedränges kritisch gersehen

Beim Thema „Rückkehr zur Schule“ hat Holthey ein zwiespältiges Gefühl. „Das Problem der Ansteckungsmöglichkeiten mit Corona sehe ich nicht während des Unterrichts, da wird ständig gelüftet, da stimmen die Abstände. Ich halte die Busfahrt für das größte Risiko. Die Kinder fahren kurz nach 7 Uhr in Asselheim los, stehen im Bus dicht gedrängt. Lüften ist unmöglich bis sie kurz vor 8 Uhr am Weierhof ankommen“, so Holthey. Solange im Busverkehr zur Schule keine deutliche Entspannung eingeplant werde, sehe sie die Rückkehr in den Unterricht kritisch. „Wir organisieren uns das mit Nachbarn selbst, fahren die Kinder mit den Autos zur Schule. Dann sitzen sie zwar auch dicht gedrängt, aber wir können wenigstens die Fenster öffnen und sind nach knapp 20 Minuten an der Schule.“

Klassenkameraden werden vermisst

Tochter Gerlis (9) ist tiefenentspannt. Dass sie derzeit nicht zur Schule kann, macht ihr nichts aus. „Es läuft recht gut, wir bekommen auch nicht zu viele Aufgaben“, erzählt sie. Sie würde am liebsten weiterhin Homeschooling machen, findet die Konferenzschaltungen prima und vermisst die Schule nur wenig, was eventuell damit zusammenhängt, dass ihre Freunde im Dorf wohnen. Für die 16-Jährige Prisca ist die Situation da schon anders: „Ich vermisse meine Freunde und Klassenkameraden, mit fehlt nicht nur der gemeinsame Unterricht, sondern vor allem die Zeit dazwischen, die Pausen, die wir sonst gemeinsam verbringen.“

„Es ist anders, alles alleine zu machen und die anderen nur auf dem Bildschirm zu treffen“, sagt Prisca – auch wenn sie mit ihrer Schwester die Einstellung teilt, dass alles durchaus zu bewältigen sei. Corona würde sie wohl noch härter treffen, wenn sie nicht mobil wäre. „Ich habe den Führerschein für Kleinkrafträder, das bringt mir Unabhängigkeit und die Chance, wenigstens einzeln Freunde zu treffen“, sagt Prisca.

Der Siebenjährige vermisst Sport und das Schwimmbad

Die beiden Kinder der Familie Byrne in Obrigheim sind noch kleiner. Mama Frida ist im Einzelhandel tätig und kann derzeit nicht arbeiten. Die berufliche Zwangspause schafft Luft, um dem siebenjährigen Sohn beim Heimunterricht zu helfen. „Bei uns in Obrigheim läuft da nichts online. Wir bekommen Wochenpläne am Sonntagabend. Ich setze mich dann ab Montag täglich zwei bis drei Stunden mit ihm hin, um die Aufgaben zu erledigen“, erzählt sie. Byrne hofft in erster Linie, dass die Geschäfte wieder öffnen, sie selbst wieder arbeiten und die vierjährige Tochter Ivy wieder in den Kindergarten gehen kann. „Schule ist besser“, sagt auch der siebenjährige Liam, der seine Grundschule am Sonnenberg bislang nur wenige Wochen von innen gesehen hat. Manchmal besucht er am Nachmittag seinen Kumpel Nino. Der Siebenjährige vermisst Sport und das Schwimmbad. Er hofft, in diesen Sommer endlich sein Seepferdchen fertig machen zu können.

Vom Lernpaket bis zum Online-Unterricht

Deutlich mehr an die Grenzen bringt der Heimunterricht da schon Sandra Klein-Hoffmann aus Sausenheim. Die 40-Jährige ist Mutter von vier Kindern, darunter ein sechs Monate altes Mädchen. Ihr elfjähriger Sohn besucht die sechste Klasse der IGS in Grünstadt, die beiden Töchter, neun und sieben Jahre alt, die Grundschule am Ritterstein in Sausenheim. Und für jedes Kind gilt ein eigenes Schulungssystem. „Die beiden Großen erledigen das schon sehr selbstständig“, sagt sie. Die IGS nutze I-Serv, um die Aufgaben zu übermitteln; und pro Tag stehen für Philipp manchmal bis zu zwei Video-Konferenzen an. Die neunjährige Paula bekommt ihre Arbeitsaufträge teils per Mail oder über die Schulbox. Für die Familie heißt das: Für Paula muss alles ausgedruckt werden.

Sie muss ihre Ergebnisse dann abfotografieren und mit einer App direkt als PDF-Datei in die Schulbox hochladen, wo die Lehrer Zugriff haben. Die siebenjährige Helene hingegen erhält ein Materialpaket, das freitags in der Schule abgeholt werden kann. Gleichzeitig gibt sie ihre erledigten Arbeiten dann dort ab. „Das ist gut. Dann müssen wir nicht so viel drucken wie für Paula, denn unser Verbrauch an Toner und Papier ist deutlich gestiegen.“

Insgesamt ergibt sich so ein straffes Programm für die 40-Jährige Mama, die sich wünschen würde, dass die Schulen wieder öffnen. „Nicht in erster Linie wegen des Mehraufwands, aber wegen der Kinder. Denen fehlen die Freunde und mittlerweile vermissen sie sogar ihre Lehrer. Vor 14 Tage hatte ich einen Tiefpunkt, da war ich von allem genervt, denn es fehlte die Perspektive. Man ist ein Stück überfordert“, sagt Sandra Klein-Hoffmann. „Das ist hier ist ja keine richtige Schule, sondern mehr ein Zeitvertreib für starke Kinder“, sagt die Mutter, die derzeit Elternzeit in Anspruch nimmt. Die Schulöffnung ist aus ihrer Sicht unabdingbar – damit die Kinder auch wieder soziale Kontakte pflegen können.

Leserfrage

