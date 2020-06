Im Revier Ganerben des Forstamts Bad Dürkheim müssen entlang der Höninger Straße bei Altleiningen einige Bäume gefällt werden. Sie sind teilweise bereits abgestorben, zum Teil befinden sie sich in einem kritischen Zustand. Das Forstamt führt diese Entwicklung auf den Klimawandel zurück, der Bäumen in der Region schwer zusetzt, weshalb die Verkehrssicherungsarbeiten zunehmen. Sie würden allerdings auf das Notwendige beschränkt, heißt es in einer Erklärung. Während der Arbeiten am Forst muss die Landstraße 518 gesperrt werden. Die Erreichbarkeit der Lindemannsruhe sowie des nahen Wanderparkplatzes soll dabei stets von einer Seite möglich sein. Aus dem Grund erfolgt die Fällung der Bäume in zwei Etappen: zunächst ab Montag, 15. Juni, zwischen Lindemannsruhe und Höningen, im Anschluss, vom 23. bis voraussichtlich 26. Juni zwischen Lindemannsruhe und Leistadt. „Wir hoffen dadurch, in den kommenden Jahren keine weiteren Verkehrssicherungsmaßnahmen mehr vornehmen zu müssen“, sagt Revierleiter Johannes Rottländer.