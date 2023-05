Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Acht Winzerstände auf fünfeinhalb Kilometern: Zur Sausenheimer Höllenberg-Weinwanderung am Freitag und Samstag werden mehrere Tausend Menschen kommen. Was ihnen geboten wird, wie für ihre Sicherheit gesorgt wird und was diesmal besser laufen soll als im Vorjahr: Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viele Menschen kommen üblicherweise zur Höllenpfad-Weinwanderung?

So ganz genau lässt sich das nicht sagen, weil keine Eintrittskarten verkauft werden. Aber es