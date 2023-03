Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie steht mit der Höllenpfadwanderung am Pfingst-Wochenende die erste größere Weinveranstaltung in Grünstadt an. Der Vorsitzende der Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim, Gerhard Siebert, verrät im Gespräch mit Simone Schmidt, warum ihm selbst schlechtes Wetter keine Bauschmerzen bereitet.

Herr Siebert, nach zwei Jahren Pandemie-Pause findet die Höllenpfad-Weinwanderung wieder statt. Freuen Sie sich?

Ja, natürlich. Wir wissen noch gar nicht,