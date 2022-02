Vor heimischem Publikum empfängt Landesligist TuS Altleiningen am Sonntag (14 Uhr) Verbandsligist Phönix Schifferstadt. Für Coach Michael Wolter ist es der optimale Härtetest. Er sieht sein Team gut gerüstet, erkennt aber auch noch Verbesserungspotenzial.

Seit fast fünf Wochen arbeitet der TuS an dem Fundament für eine erfolgreiche Fortführung der Spielzeit. „Auf einer Skala von eins bis zehn befinden wir uns derzeit auf einer Acht“, sagt Trainer Michael Wolter zuversichtlich. In Wolters bislang zweijähriger Amtszeit ist es die längste Vorbereitung ohne Zwangspause oder größeren Spielerausfall.

Besonders am Offensivspiel seiner Mannschaft wurde in der Winterpause gefeilt. Erst am Donnerstag gewann der TuS mit 8:0 (4:0) ein Testspiel gegen den Bezirksligisten SG Rockenhausen/Dörnbach. „Wir sind gut gerüstet. Uns fehlt derzeit aber noch die Spritzigkeit im Spiel ohne Ball“, hat der Trainer beobachtet. Gegen den Tabellenneunten der Verbandsliga, Phönix Schifferstadt, müsse der TuS genau diese Spritzigkeit unter Beweis stellen.

Die geltenden 2G-Bestimmungen im Amateurfußball schränken derzeit auch den TuS Altleiningen ein. Beim Landesligisten sind aktuell zwei Spieler ungeimpft. „Natürlich ist es schade, dass wir auf die Jungs verzichten müssen. Aber es ist deren Körper und deren Entscheidung“, meint Wolter. Darüber hinaus fehlt dem TuS auch Florian Merz (Kreuzbandriss). Auch Co-Kapitän Luca Pompeo wird seinem Team nicht zur Verfügung stehen.