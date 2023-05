Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles ist ein bisschen anders an diesem Sonntag auf dem Motorsportgelände am alten Waldsportplatz in Kerzenheim. Der AMC hat zum dritten Lauf zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft eingeladen, 90 Fahrer in verschiedenen Klassen sind gekommen.

Schon beim Weg zum Vereinsgeländen fällt der Pavillon auf, die freundliche Aufforderung, doch bitte Corona-konform die eigenen Daten abzugeben, ordentlich den Anmeldebogen auszufüllen. Das unterscheidet