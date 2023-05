Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rückschau und Ausblick (2): Viele Pläne hat die Corona-Pandemie durchkreuzt, auch in Wattenheim. Aber an dem größten Projekt, das die Ortsgemeinde schon seit Jahren beschäftigt, konnte weiter gearbeitet werden. Bürgermeister Carsten Brauer (CDU) will es in der laufenden Legislaturperiode abschließen.

Es ist ein schweres Erbe, Eigentümer eines straßenbildprägenden Vierseithofes aus dem 18. Jahrhundert zu sein, der vom Verfall bedroht ist. Ein Verkauf ist nicht möglich,