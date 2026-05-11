Zahreiche Besucher machten sich am Muttertag auf den Weg zur 20. „Wein per pedes“-Wanderung in Bockenheim und Kindenheim. Wie den Gästen die Veranstaltung gefiel.

Um die Mittagszeit füllt sich der Platz hinter dem Weinstraßen-Haus in Bockenheim mühelos. Die meisten Tische und Bänke sind besetzt, überall sind lachende Gesichter zu sehen. Gut gelaunt mit Musik aus einer Box im Rucksack sind auch vier junge Frauen unterwegs. „Wir sind die Muttis aus Steinborn“, sagt eine von ihnen, Saskia Pacurar, lachend.

Noch gibt es freie Plätze, das ändert sich im Laufe des Nachmittags am Stand des Weinguts Gernot Weber in Kindenheim. Foto: Bettina Bostan Die Ruhe vor dem Sturm am Stand des Weingutes Gernot Weber in Kindenheim. Foto: Bettina Bostan Ganz schön was los in Kindenheim. Foto: Bettina Bostan Seniorchef Jürgen Griebel beim Grillen, Doris (links) und Anna-Lena Fürst unterstützen ihn. Foto: Bettina Bostan Sophia, Theo und Ada (von links) genießen die Fahrt im Bollerwagen. Foto: Bettina Bostan Am Stand des Weingutes Jens Griebel aus Bockenheim tummeln sich die Besucher. Foto: Bettina Bostan Schöner Blick ins Tal nach Bockenheim vom Stand des Weingutes Jens Griebel aus Bockenheim. Foto: Bettina Bostan Angelo de Zordo mit seiner Eis-Ape findet reißenden Absatz. Foto: Bettina Bostan Der Stand des Weinguts Benß aus Bockenheim ist gut besucht. Foto: Bettina Bostan Tapfer kämpfen sich Besucher den Berg hoch – man hat ja ein Ziel: den nächsten Weinstand. Foto: Bettina Bostan Sylvana strahlt: Sie hat ihren Liegestuhl gefunden – beim Stand des Weinguts Benß aus Bockenheim. Foto: Bettina Bostan Petra Scheuermann (rechts) aus Beindersheim mit ihren drei Enkelkindern hat einen tollen Muttertagsstrauß bekommen. Foto: Bettina Bostan Zu den nächsten Ständen geht’s den Berg hoch nach Kindenheim. Foto: Bettina Bostan Geschafft! Angekommen auf dem Berg in Kindenheim am Stand des Weinguts Benß aus Bockenheim. Foto: Bettina Bostan Internationale Gäste aus Sembach, Ramstein und Bockenheim sind auch dabei: Jonathan, Chris, Benoy, Lisbeth, Kevin und Richard (von links). Foto: Bettina Bostan Um die Mittagszeit füllen sich die Tischgruppen in Bockenheim. Foto: Bettina Bostan Lustige Truppe: die „Rheinhessen-Mädels“ aus Worms und Umgebung. Foto: Bettina Bostan Um die Mitagszeit wird es voll – hier beim Weingut Heiser-Buchner in Bockenheim. Foto: Bettina Bostan Eine Frauengruppe aus Asselheim hat einen Ausflug nach Bockenheim gemacht. Foto: Bettina Bostan Saskia Pacurar, Britta Stumpf, Caronlin Übelacker und Marta Kandziora (von links) gut gelaunt auf dem „Wein per pedes“-Weg. Foto: Bettina Bostan Foto 1 von 20

Auffällig sind die „Rheinhessen-Mädels“, neun ebenfalls bestens gelaunte Frauen aus Worms und Umgebung, die alle die gleichen T-Shirts mit dem Spruch „Warum hast du nicht Wein gesagt“ tragen. „Wir haben die T-Shirts extra für dieses Event am Muttertag anfertigen lassen. Letztes Jahr hatten wir den Spruch ,Rheinhessen-Mädel’ und auf der Rückseite ,Äner geht noch noi’“, erzählt Sylvana lachend und ergänzt: „Ich würde mir einen gemütlichen Liegestuhl und einen Wein-Bring-Service wünschen.“ Was sie bei dieser Aussage in Bockenheim noch nicht weiß, ist, dass sie gleich bei der nächsten Station am Stand des Weingutes Benß in Kindenheim Liegestühle finden wird.

Besucher aus der Westpfalz

Auch Gäste aus Sembach, Ramstein und sogar Norwegen haben den Weg nach Bockenheim gefunden. „Wir lieben hier den Wein und die Menschen, überall sieht man nur lachende Gesichter“, sagt Richard aus Ramstein. Sechs junge Frauen des Fördervereins der Kindertagesstätte Kindenheim sind Wiederholungstäterinnen und haben ihren Favoritenstand, das Weingut Schur aus Kindenheim, schon gefunden. Manuela aus der Gruppe sagt: „Wir ziehen jetzt weiter nach Bockenheim und arbeiten unseren Weinpass ab.“