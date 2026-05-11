Bockenheim / Kindenheim Gut gelaunt den Berg hinauf: So lief „Wein per pedes“ (mit Bildergalerie)
Um die Mittagszeit füllt sich der Platz hinter dem Weinstraßen-Haus in Bockenheim mühelos. Die meisten Tische und Bänke sind besetzt, überall sind lachende Gesichter zu sehen. Gut gelaunt mit Musik aus einer Box im Rucksack sind auch vier junge Frauen unterwegs. „Wir sind die Muttis aus Steinborn“, sagt eine von ihnen, Saskia Pacurar, lachend.
Foto 1 von 20
Auffällig sind die „Rheinhessen-Mädels“, neun ebenfalls bestens gelaunte Frauen aus Worms und Umgebung, die alle die gleichen T-Shirts mit dem Spruch „Warum hast du nicht Wein gesagt“ tragen. „Wir haben die T-Shirts extra für dieses Event am Muttertag anfertigen lassen. Letztes Jahr hatten wir den Spruch ,Rheinhessen-Mädel’ und auf der Rückseite ,Äner geht noch noi’“, erzählt Sylvana lachend und ergänzt: „Ich würde mir einen gemütlichen Liegestuhl und einen Wein-Bring-Service wünschen.“ Was sie bei dieser Aussage in Bockenheim noch nicht weiß, ist, dass sie gleich bei der nächsten Station am Stand des Weingutes Benß in Kindenheim Liegestühle finden wird.
Besucher aus der Westpfalz
Auch Gäste aus Sembach, Ramstein und sogar Norwegen haben den Weg nach Bockenheim gefunden. „Wir lieben hier den Wein und die Menschen, überall sieht man nur lachende Gesichter“, sagt Richard aus Ramstein. Sechs junge Frauen des Fördervereins der Kindertagesstätte Kindenheim sind Wiederholungstäterinnen und haben ihren Favoritenstand, das Weingut Schur aus Kindenheim, schon gefunden. Manuela aus der Gruppe sagt: „Wir ziehen jetzt weiter nach Bockenheim und arbeiten unseren Weinpass ab.“