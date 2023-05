Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer Gesellschaft, in der im Sekundentakt neue Meldungen den Alltag bestimmen, bleibt die Schönheit der Schrift auf der Strecke. Gudrun Gratz-Fister aus Mannheim will mit ihrer Kalligraphie dagegenhalten. Ab Samstag stellt sie ihre Werke im Roten Turm in Asselheim aus. Mit der RHEINPFALZ spricht die 70-Jährige über ihre Kunst.

Frau Gratz-Fister, für schöne Schrift braucht man Zeit. Warum nehmen Sie sich diese?

Schrift ist für mich Passion. Schon in der Schule habe ich gern schön geschrieben.