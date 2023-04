Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Bauchschmerzen und Groll haben bei einer Diskussion über die Anhebung der Grundsteuer in Eisenberg vorgeherrscht. Vor allem in Zeiten von Corona halten die Bürgervertreter das für keine so Idee. Allerdings lässt die Aufsichtsbehörde ihnen keine Wahl – eine Entscheidung dagegen hätte schwere Folgen für die Stadt.

Die Grundsteuer soll in Eisenberg ab 2021 kräftig steigen. Über den Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses wird der Stadtrat am Dienstag entscheiden. Statt der ursprünglich