Ein Kind, das die Grundschule Gerolsheim-Laumersheim besucht, ist positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Das teilte die Sprecherin der Dürkheimer Kreisverwaltung, Sina Müller, mit. 15 Kontaktpersonen seien in Quarantäne. Der Schulbetrieb laufe weiter. Am Dienstag wurden weitere Infektionen in Kitas und Schulen im Kreis bekannt. Das Testergebnis bei einem Haßlocher Schulkind war ebenfalls positiv ausgefallen. Gleiches gilt laut Kreisverwaltung für ein Grundschulkind aus Ellerstadt und ein Kita-Kind aus Frankeneck.