Rund 1,05 Millionen Euro hat die Verbandsgemeinde Leiningerland für das „Digitale Entwicklungskonzept 2021 bis 2024“ an ihren Grundschulen bereitgestellt.

Schuldezernent Carsten Brauer (CDU) informierte auf der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses: „Seitens des Landes wurde uns eine Zuwendung in Höhe von 460.833 Euro in Aussicht gestellt unter der Voraussetzung, dass wir uns am Ausbau und Betrieb der digitalen Infrastruktur mit zusätzlich 51.204 Euro beteiligen.“ Diese Mittel reichten jedoch bei Weitem nicht aus, um die Grundschulen fit für die Zukunft zu machen. Der Anschluss aller Schulen in der VG an die Breitbandversorgung soll im Laufe des Jahres erfolgen. Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) betonte, dass dies dringend geboten sei. Es habe sich gezeigt, dass es zu Engpässen komme, wenn mehrere Klassen gleichzeitig im Internet seien. In Carlsberg, Wattenheim und Kirchheim-Kleinkarlbach seien die Arbeiten schon beendet, so Brauer. Auf Nachfrage von Winfried Wolff (Grüne) sagte er, dass ruckelfreie Videokonferenzen noch nicht überall möglich seien.

Über 700 Tablets für Schulkinder gekauft

Zur Ausstattung mit Endgeräten berichtete er, dass bislang für rund 950 Erst- bis Viertklässler 644 Tablets angeschafft wurden, zuzüglich 80 Stück für die 100 Obrigheimer Schüler. Die vom Land im vergangenen Jahr angekündigten Tablets für die Lehrer sind nach Auskunft von Hanns Gauch, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der Verbandsgemeinde, „bis heute nicht angekommen“. Laut Brauer ist in den nächsten vier Jahren zudem der sukzessive Austausch von Whiteboards der ersten gegen die zweite Generation und eine Ergänzung des Bestandes durch moderne digitale Tafeln vorgesehen. Den Support übernehme die Verbandsgemeinde, auch für die Grundschule am Sonnenberg in Obrigheim, die in Trägerschaft der Ortsgemeinde steht.