Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein gerngesehener Gast: Der pädagogische Zirkus Tausendtraum war nach acht Jahren mal wieder in Eisenberg zu Gast. Zum dritten Mal machte er an der Pestalozzi-Grundschule Station und unterhielt am Wochenende in mehreren Vorstellungen Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde mit einem spektakulären Programm. Und das ganz ohne Tiere.

Schon von Weitem konnte man das große blau-gelbe Zirkuszelt auf dem Spielplatz in Eisenberg