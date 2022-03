Eine stolze Summe für die Aktion „Deutschland hilft“ ist bei einem Kuchenverkauf an der Grundschule in Asselheim zusammengekommen: Wie Schulleiterin Karin Köhler berichtet, sind bei dem Verkauf am Freitag 1155 Euro eingenommen worden. Die Lehrerinnen und Betreuungskräfte hatten rund 15 Kuchen sowie Muffins gebacken, die die Kinder in den Pausen kaufen konnten. „Wir wollten etwas für die Ukraine machen, es war eine spontane Aktion“, sagt Köhler. Die Theodor-Heuss-Schule besuchen 101 Kinder. Viele Eltern hätten den Kindern mehr Geld mitgegeben, als für den Kuchenkauf nötig war, um die Spendenkasse ordentlich zu füllen.