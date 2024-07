Die Grundschule Kerzenheim war am Freitag geschlossen: Salmonellen-Alarm. Montag soll sie wieder öffnen. Es scheint, als sei alles nicht so schlimm wie befürchtet.

Von 85 Schülern der Grundschule Kerzenheim waren am Donnerstag 28 krank gemeldet. Der Verdacht: Salmonellen. Darauf deuteten zumindest die Symptome vieler Erkrankter hin. Die Schulleitung hat dann in Absprache mit dem Träger der Einrichtung, der Verbandsgemeinde Eisenberg, und dem Gesundheitsamt beschlossen, die Schule am Freitag vorsorglich zu schließen. So sollte nicht nur nach der Ursache geforscht werden, sondern auch eine umfangreiche Flächendesinfektion stattfinden.

Mittlerweile haben sich die dunklen Wolken ein bisschen verzogen. Denn offenbar ist das Salmonellen-Problem nicht so groß wie noch am Vortag angenommen. Zwar sind 28 Kinder und auch eine Lehrkraft tatsächlich erkrankt, aber: nicht bei allen ist eine Erkrankung auf eine Infektion mit Salmonellen zurückzuführen. „Zur Zeit liegen dem Gesundheitsamt zwei bestätigte Fälle von Salmonellen-Enteritis vor, bei drei weiteren Fällen besteht ein Verdacht auf diese bakterielle Erkrankung. In der Schule sind zur Zeit zwar insgesamt 28 Kinder krank gemeldet, die Symptome sind jedoch unterschiedlich und nicht unmittelbar mit Salmonellose in Zusammenhang zu bringen“, informierte das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises am Freitag. Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey (SPD) sagt: „Da waren zum Teil Corona- oder Gürtelrosenfälle dabei.“

Am Donnerstag fand eine Begehung der Grundschule Kerzenheim durch das Gesundheitsamt und die Lebensmittelüberwachung statt. „Es wurden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, Kontaktermittlungen betroffener Kinder und Personal sind in Bearbeitung. Außerdem wurden Stuhlproben zur weiteren Untersuchung und Abklärung an das Landesuntersuchungsamt verschickt“, so die Kreisverwaltung.

Als Sofortmaßnahme vor Ort seien mit der stellvertretenden Schulleitung die Hygienemaßnahmen besprochen worden, die Reinigungs-und Desinfektionsmaßnahmen wurden angepasst. Außerdem seien Wasserproben vom Trinkwasserspender sowie in der Küche gezogen und am selben Tag noch ins Labor gefahren worden, um diese mikrobiologisch untersuchen zu lassen. Bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ist der Wasserspender gesperrt, so der Kreis.

Nach derzeitigem Stand gehe das Gesundheitsamt nicht von einem bakteriellen Salmonellose-Ausbruch oder einer lebensmittelbedingen Infektionskrankheit, die durch das Schulessen verursacht wurden, aus, so der Kreis. Dennoch seien vorsorglich von der Lebensmittelüberwachung, vom Schulessen Rückstellproben genommen und zur Untersuchung eingesendet worden. Das Essen der Kerzenheimer Grundschüler wird in der Grundschule Eisenberg zubereitet.

Das Gesundheitsamt stehe im engen Austausch mit dem Landesuntersuchungsamt. Die Proben aus dem Donnersbergkreis werden bevorzugt untersucht, so die Kreisverwaltung in ihrer Stellungnahme. Nach Auswertung der bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse und Recherchen besteht am ehesten der Verdacht einer Virusinfektion wie zum Beispiel mit Rota- oder Noroviren als Ursache für das Ausbruchsgeschehen. Auf diese Erreger werde aktuell ebenfalls getestet. Die zwei bestätigten Salmonellenfälle seien davon separat zu betrachten.

Die Kontaktermittlungen liefen indes weiter. Dabei werde den Eltern unter anderem angeboten, Stuhlprobenröhren beim Gesundheitsamt abzuholen und Proben über das Gesundheitsamt einzusenden. Auch hier arbeite das Gesundheitsamt eng mit dem Landesuntersuchungsamt zusammen, eingesendete Stuhlproben würden auch hier bevorzugt bearbeitet, so der Kreis.

Die Schule könne den Schulbetrieb am Montag wieder aufnehmen, so der Kreis. Bürgermeister Frey: „Die Eltern wurden von der Schulleitung über die Schul-App informiert, das lief alles reibungslos. Auch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt hat gut funktioniert.“