72 Schüler der Grundschule Ramsen dürfen seit Montag Zirkusluft schnuppern. Schulleiter Holger Wild erzählt von der Projektwoche, bei der die Kinder zu Zirkusartisten werden. Ihr Gelerntes zeigen sie am Freitagabend in einer großen Aufführung.

Was ist die Idee hinter dem Zirkusprojekt und was ist daran so besonders?

Die Schülerinnen und Schüler können wie in einem echten Zirkus Kunststücke einstudieren, die am Freitagabend bei einer echten Zirkusaufführung in einem echten Zirkuszelt aufgeführt werden. Die Profi-Artisten vom Zirkus Baldini haben den Kindern während der Projektwoche gezeigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Die Schülerinnen und Schüler durften die einzelnen Stationen durchlaufen und entscheiden, was ihnen am meisten Spaß macht. So gibt es beispielsweise Jongleure, Trampolinspringer, Artisten und Clowns. Es werden auch Kunststücke auf dem Drahtseil gezeigt. Das Besondere an dem Projekt ist, dass man sieht, wie die Kinder aus sich rausgehen. Das hat man zum Beispiel daran gemerkt, dass sie, während sie die Kunststücke einstudiert haben, mit der Zeit immer mutiger wurden. Die Kinder müssen teilweise auch Ängste überwinden und im Laufe der Woche hat man echt schön sehen können, dass sie sich immer mehr getraut haben. Das stärkt natürlich das Selbstvertrauen und auch den Teamgeist.

Haben Sie schon öfters die Zirkuswoche veranstaltet oder findet sie zum ersten Mal statt?

Im Jahr 2016 haben wir so etwas schon einmal veranstaltet, allerdings mit einem anderen Zirkus. Die gleiche Aktion hatten wir dann nochmal für 2020 geplant, was dann leider wegen Corona ausfallen musste. Im letzten Jahr sind wir dann auf den Zirkus Baldini gestoßen und sind seit vergangenem Herbst dabei, die Projektwoche zu planen. Mit den Elternvertretern haben wir uns mehrmals zusammengesetzt und besprochen, wie wir das ganze Projekt angehen und gestalten möchten, auch wo wir das Zirkuszelt hinstellen. Unterhalb vom Sportplatz in Ramsen ist eine Art Übungsplatz, an dem wir das Zelt dann letztlich aufstellen konnten.

Gab es denn schon Resonanz von den Kindern oder den Eltern, wie es Ihnen gefällt?

Ja, gab es. Sowohl von den Kindern als auch von den Eltern ist die Rückmeldung echt spitze. Nach jedem Trainingstag fragen wir die Kinder, wie es ihnen gefallen hat, und bisher kamen noch keine schlechten Rückmeldungen. Da es ja auch mehrere Angebote gibt, zwischen denen sich die Kinder entscheiden können, ist für jeden etwas dabei. Sie freuen sich schon darauf, am Freitagabend zeigen zu können, was sie in dieser Woche gelernt haben.

Termin

Die Aufführung findet am Freitag, 16. Juni, 18.30 Uhr, am Sportplatz des TuS 05 Ramsen statt. Es sind noch einige Restkarten verfügbar. Kinder zahlen sechs Euro, Erwachsene acht.