Flexibilität bekommt einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Inzwischen ist zu beobachten, dass viele Eltern die kostenpflichtige, jedoch flexible Betreuende Grundschule der gratis angebotenen, aber starren Ganztagsschule vorziehen. An der Dekan-Ernst-Schule in Grünstadt gibt es aktuell fünf Gruppen mit 100 Plätzen, in denen die Kinder montags bis freitags, 12 bis 16 Uhr, betreut werden. Nach aktuellem Anmeldestand steigt der Bedarf, wodurch die Schule aber hinsichtlich der Mittagsverpflegung zunehmend Kapazitätsprobleme bekommt. Aus diesem Grund soll jetzt nach dem Ergebnis einer Umfrage unter den Familien zusätzlich ein verkürztes Betreuungsmodul angeboten werden. Dieses wird die Zeit nach dem Unterricht von montags bis freitags zwischen 12 und 14.30 Uhr abdecken. Mit eigenen Lunchpaketen versorgen sich die Teilnehmer selbst. Als monatlicher Elternbeitrag sind dafür 35 Euro vorgesehen. Der Einführung dieser neuen Betreuungsvariante mit 20 Plätzen hat der Grünstadter Stadtrat einstimmig grünes Licht erteilt.(abf)