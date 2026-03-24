Zuerst hatte eine Mäuseplage für die Schließung der Grundschule in Kirchheim gesorgt, dann kamen andere Gründe dazu. Inzwischen ist die Schule seit zwei Wochen dicht – und wird es auch bis nach den Osterferien bleiben. Wie Kay Kronemayer (FWG), Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Leiningerland informiert, brauchen die Arbeiten am Gebäude länger als geplant. Dabei gehe es aber nicht mehr um die Mäuse, sondern um Arbeiten am Dach. Einige Ziegel seien verschoben und müssten ersetzt werden. Gleichzeitig sei das eine gute Gelegenheit, nach weiteren Mankos zu suchen und sie auszubessern, so Kronemayer. Dafür wollte sich die Verbandsgemeinde als Schulträger Zeit nehmen – und da die Schüler so lange im Diffinéhaus unterkommen können, sei das eine gute Gelegenheit, die Umstände auszunutzen.