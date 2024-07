Großer Bahnhof am letzten Schultag vor den Ferien bei der Pestalozzi-Grundschule in Eisenberg: Alle Schüler, Lehrkräfte und das Küchenpersonal verabschiedeten 100 Kinder aus der vierten Klasse. Bevor die Abgangsklassen auf den Pausenhof kamen, hatten sich die anderen Schüler sowie die Eltern ringsherum platziert und begrüßten die Noch-Viertklässler mit tosendem Applaus. Diese nahmen mitten auf dem Schulhof Platz und positionierten sich dort stolz mit ihren speziell für diesen Tag angefertigten T-Shits. Schulleiter Markus Fichter erinnerte daran, dass diese Klassenstufe einen holprigen Start in das Schulleben hatte. Die Kinder wurden nämlich genau zu dem Zeitpunkt eingeschult, als die Corona-Pandemie ein normales Leben so gut wie unmöglich machte. Der Schulbetrieb konnte damals erst nach und nach anrollen, natürlich immer unter Beachtung der damals geltenden Hygieneregeln. Das habe viel Engagement von allen Beteiligten erfordert. Fichter zeigte sich stolz darauf, dass alle diese kritische Phase bewältigen konnten. Der Schulchor stimmte zur Feier des Tages einige Lieder an, und bei dem einen oder anderen kullerten zum Abschied auch ein paar Tränen. Dennoch hieß es am Ende: endlich Ferien!