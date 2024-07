Es ist wieder Normalität in die Grundschule Kerzenheim eingezogen. Nachdem 28 Kinder und eine Lehrkraft vergangene Woche krankgemeldet waren, wurde die Schule Freitag geschlossen. Schulleiterin Katja Müller erzählt, wie sie die turbulenten Tage erlebt hat.

Nein, sagt Katja Müller, nein, so etwas wie vergangene Woche habe sie in ihrer Laufbahn noch nicht erlebt. Es sei am Mittwoch losgegangen mit der Meldung, dass zwei Schüler an Salmonellen erkrankt sind. „Am