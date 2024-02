Die Grundschule in Hettenleidelheim erwartet für 2024/25 einen Zuwachs von Schülern – statt bisher 132 sind es dann voraussichtlich 151. Dadurch wird ein zusätzlicher Klassenraum nötig. Er soll durch den Umbau eines bisher nur für den Musikunterricht genutzten Zimmers im denkmalgeschützten Obergeschoss entstehen. Das macht allerdings einen zweiten Rettungsweg erforderlich, der durch eine Verbindung zur alten Hausmeisterwohnung – samt Zugang zu den dortigen Treppenräumen – geschaffen werden soll. Auch eine Modernisierung der veralteten Ausstattung unter anderem im Bereich Heizung, Sanitär und Elektrik ist vorgesehen, zudem eine Verbesserung der Akustik und Dämmung. Kosten: voraussichtlich 529.000 Euro. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Aufträge für Planungsleistungen in einer Gesamthöhe von rund 94.000 Euro vergeben.