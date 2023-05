Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem gemeinsamen Tanz auf dem Pausenhof haben sich am gestrigen Freitag alle 290 Jungen und Mädchen der Dekan-Ernst-Schule in Grünstadt in die Ferien verabschiedet. Mit sichtlicher Freude bewegten