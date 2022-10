Mit Schaufeln und Harken ausgestattet haben die Kinder der Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach am Freitag den Battenberger Wald erobert. Försterin Isabelle Behret erklärte den Kleinen, dass es im Wald mittlerweile viele Flächen ohne Bäume gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig: der Borkenkäfer, die Hitze und Trockenheit im Sommer, aber auch der plötzliche Schneefall im April. Um das zu ändern, wurden die Schüler in den Wald geschickt, um zunächst Walnüsse, Eicheln und Kastanien im Boden zu vergraben. Daraus sollen neue Bäume wachsen. Die richtige Arbeit folgte auf den größeren Kahlflächen. Dort buddelten die Kinder tiefe Löcher, in die junge Bäume eingepflanzt wurden. In etwa ein bis zwei Metern Abstand sollen dort in den nächsten Jahrzehnten Linden, Eichen und Buchen in den Himmel ragen. Besonders schön: Die heutigen Viertklässler waren vor drei Jahren schon einmal mit Isabelle Behret im Wald und konnten ihre damals gepflanzten Bäume begutachten. „Ich dachte, die wären schon größer“, zeigte sich eine der Schülerinnen überrascht. Doch Försterin Behret versicherte, dass es noch etwas dauern werde, bis daraus große Bäume werden.