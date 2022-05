Sechs Schüler der AG „Grünstadt Detektive“ aus der Dekan-Ernst-Schule haben am Mittwoch Schnittlauch in eines der Hochbeete am Carrières-sur-Seine-Platz gepflanzt. In diesem Jahr sind sie die ersten Paten, die sich um ihr Beet kümmern.

2021 waren die Kinder der Dekan-Ernst-Schule enttäuscht, dass vermeintlich „Rasen“ in ihrem Hochbeet in der Innenstadt wachse. Lehrerin Katrin Burghardt berichtet, dass so die Idee entstanden sei, die Mitglieder der AG „Grünstadt Detektive“ in diesem Jahr beim Schnittlauchpflanzen selbst Hand anlegen zu lassen. „Ich möchte meinen Schülern zeigen, dass das eben kein Gras, sondern Schnittlauch ist“, sagt sie. „Ich möchte den Kindern auch beibringen, wie man das pflanzt.“ Die Grundschüler freuten sich, selbst mitmachen zu dürfen. Angeleitet werden sie dabei von Susanne Stoica vom gleichnamigen Landschaftsbau Stoica aus Hettenleidelheim.

Die Grundschüler sind nach Angaben von Stadtmanagerin Susanne Kramer am Mittwochmittag die ersten Paten, die sich 2022 um ihr Hochbeet in der Grünstadter Innenstadt kümmern. In den anderen Holzboxen befänden sich somit noch die Pflanzen aus dem Vorjahr. Nicht alle dieser Gewächse haben überlebt.

Schilder an den Holzkisten

Beim Projekt Grünstadt#Essbar wurden im vergangenen Jahr insgesamt 18 Hochbeete in Grünstadt aufgestellt, 16 davon am Carrières-sur-Seine-Platz. Die Pflanzen in den Kisten können von Grünstadtern für den Eigenbedarf als Kostprobe gepflückt werden.

Bemalt wurden die Hochbeete von Jungen und Mädchen aus den Kitas und Schulen. Einige davon haben auch eine Patenschaft für das von ihnen gestaltete Beet übernommen. Die jeweiligen Paten sind auf einem kleinen Schild an der Außenwand der Holzkisten vermerkt. Mit der Familie Wazinski aus Grünstadt und dem Nabu Eisenberg/Leiningerland sind nun zwei neue Paten hinzugekommen. Sie übernehmen die Beete der Lebenshilfe und der Kita Pusteblume.