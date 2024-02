Die Bockenheimer haben am Sonntag ihr Plüsch-Murmeltier geweckt: Die Grundsau sollte eine Wetterprognose für die kommenden Wochen abgeben. Vorher stand Unterhaltung in der Emichsburg auf dem Programm, bei dem die Gäste auf gute Vorsätze verpflichtet wurden.

Wie wird eigentlich das Wetter in den nächsten Wochen? Können wir uns auf Frühling freuen, oder bleibt es vorerst doch noch kalt? Eine Antwort auf diese nicht ganz unwesentliche Frage hatte am Sonntag das Bockenheimer Plüsch-Murmeltier Bert. Mit viel Klamauk und unter den Augen zahlreicher Besucher lockte es Hauptmann Herbert Tiefel aus seiner Behausung am See. Bereits seit 2020 findet der Murmeltiertag in Bockenheim statt – eine Tradition, welche auf den in den USA seit 1934 gefeierten „Grundsaudaag“ zurückgeht. Er wird dort von den Nachkommen der vielen Pfälzer zelebriert, die im 18. Jahrhundert nach Pennsylvania auswanderten.

In Sänfte getragen

Die Grundsau „Bockrem Bert“ kam ganz freiwillig aus ihrer „Lodsch Nr. 19, die erschd im alde Land und ganz Europa“, und ließ sich von der Bockenheimer Burschenschaft stilecht auf einer Sänfte in die Emichsburg tragen. Dort warteten bereits zahlreiche Schaulustige auf den pelzigen Wetterexperten , sie mussten sich bis zur Wettervorhersage jedoch noch gedulden: Bei Kaffee und Kuchen genossen sie das Unterhaltungsprogramm. Hauptmann Tiefel ließ alle Männer aufstehen, um unter viel Gelächter Versprechen fürs neue Jahr zu machen – zum Beispiel, dass sie fleißig im Haushalt helfen.

Natürlich waren danach auch die Frauen an der Reihe, die unter anderem versprachen, mit ihren Ehemännern künftig viel Geduld zu haben. „Ich werde nicht mehr schimpfen“, beteuerte eine Bockenheimerin lachend. Ebenfalls für gute Unterhaltung sorgte die Band Woifeschdkänisch, die nicht nur die Bühne rockte, sondern auch zum Mittanzen und Mitsingen aufforderte. Und das Wichtigste zuletzt: Bockrem Bert hat seinen Schatten gesehen. Somit bleibt uns der Winter die nächsten sechs Wochen noch erhalten.