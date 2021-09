Von Roland Paul

Großes Geschütz: Ein Traktoranhänger voller Grünschnitt. Wenn Walter Brauer (Gemeindeausschuss Eisenberg-Kerzenheim), Kirsten Weber (Mitglied Verwaltungsrat) und Stefanie Kröhl (Mitglied Pfarreirat) gemeinsam mit Gemeindemitgliedern zur Heckenschere greifen, dann kann das nur eins bedeuten: Großreinemachen bei der Katholischen Kirche Sankt Maria in Kerzenheim. Mit vereinten Kräften ging es am Wochenende dem Wildwuchs des Geländes an die Wurzel. „Das war aber auch bitter nötig“, erklärte Hauptinitiator Walter Brauer, der die Truppe zum Heckenschnitt, der Rasenpflege und Unkrautzupfen zusammengetrommelt hat. Denn pandemiebedingt war auf dem Anwesen in der Saarlandstraße schon lang nichts mehr passiert. Alters- und krankheitsbedingt waren die ehrenamtlich Engagierten ausgefallen. Jetzt galt es daher nicht nur den Corona-Staub abzuklopfen und die Pflanzen wieder in Form zu bringen, man wollte damit auch die Anlage zur Übergabe vorbereiten: „Es wird eine neue Arbeitskraft mit Ehrenamtspauschale geben und wir wollen alles entsprechend in Schuss übergeben“, so Walter Brauer.