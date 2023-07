Die Klavierlehrerin Britta Höfke hat zu einem Klavierkonzert mit ihren Schülern in den historischen Innenhof ihres Anwesens in Biedesheim eingeladen. Rund 100 begeisterte Zuhörer zollten den kleinen und großen Künstlern heftigen Applaus.

Klassische, aber auch einige moderne Melodien haben die Schülerinnen und Schüler von Britte Höfke bei diesem nunmehr fünften Schülerkonzert präsentiert. „Wir spielen viele Stücke vierhändig, aber auch einige zweihändige Stücke“, kündigte Höfke am Anfang des Konzertes an, das sie selbst mit einer Melodie ihres Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach anstimmte. Gerade für ihre jüngeren Schülerinnen und Schüler sei es schon eine „große Mutprobe“ vor einem Publikum zu spielen und deshalb habe sie gerne einige Stücke von zwei- auf vierhändig umgeschrieben.

So präsentierten beispielsweise Nils Christmann das Stück „Fest am See“ von Michael Stahl und Wilfried Kreuz das bekannte Stück von Ludwig van Beethoven „Rosen aus dem Süden“, beide jeweils vierhändig mit Britta Höfke zusammen. Alleine auf die Bühne trauten sich Philipp Borner und auch Elisa Besand. Als ihre Schwester Sophie Besand auf die Bühne kam und zum Lied „Der Zirkus“ von Hans-Jürgen Neuring auch noch singen wollte, fragt Höfke besorgt: „Sophia, du hast noch nie in ein Mikrophon gesungen, oder? Singst du jetzt einfach da rein, okay?“ – Und Sophia, die selbst ihr Lied anzählte, meisterte ihre Aufgabe mit Bravour. „Als Sophia Borner noch kleiner war, fand sie das Lied „Mein braves Pferdchen“ von Kerstin Strecke immer so toll, wenn ihr Bruder Philipp es gespielt hat und heute spielt sie es selbst auf dem Klavier“, freute sich Höfke.

„Haben das Stück aufgemotzt“

Dass das Stück „Andante in E“ von Cornelius Gurlitt aus dem Buch „Erholungsstunden“ alles andere als Erholung ist, hätte Höfke mit ihren Schülern beim Üben festgestellt. „Trotzdem haben wir das Stück für heute ein wenig aufgemotzt“, sagte sie lachend und spielte es vierhändig mit Hanna Bessai. Joshua Emrich zeigte mit dem Stück „Sonnenaufgang“ von Anne Terzibaschitsch, dass er auch über Kreuz spielen kann – überhaupt nicht einfach. „Als Lilli Gutendorf vor einiger Zeit zu mir in den Unterricht kam, sagte sie „Kuck mal“ und wackelte begeistert an einem ihrer Zähne“, erzählte Höfke. Kurzerhand habe sie einen Refrain zum „Wackelzahn“ geschrieben, die Eltern von Lilli hätten vier Strophen dazu gedichtet, wie beispielsweise „Immer wenn ich wackel dran, wackel ich am Wackelzahn“ und sie habe am Ende die Noten dafür geschrieben. „Heraus kam das Lied „Wackelzahn“, das Lilli und ich heute präsentieren“, so Höfke.

Beim Menuett mit Allegretto von Adolf Ruthardt, das sie vierhändig mit Petra Mehrhof spielte, durfte in der kurzen Pause nicht reingeklatscht werden – darauf machte Höfke gesondert aufmerksam. Beim Kinderlied „Hejo, spann den Wagen an“ durfte das Publikum im Kanon mitsingen, was dank hochgehaltener Bilder mit Motiven des Liedes recht gut klappte. Sehr gefühlvoll spielte Jesse Bergmann „Wind of Change“ von den Scorpions, was rhythmisch ein schwieriges Stück sei; wie Höfke betonte. Auch Adrian Schmitt gefiel mit der traurigen Melodie des Stück „Les Choristes“ aus dem französischen Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Das Highlight zum Schluss waren Milena Nikolaus und Liah Schweigert, die den Wunsch geäußert hatten, zusammen ein Lied vierhändig zu spielen. Mit „Auf der Mauer, auf der Lauer“ gelang ihnen dieser Wunsch prima, auch, wenn einmal die schwarzen Drillingstasten mit den schwarzen Zwillingstasten vertauscht wurden – die beiden stolzen Väter filmten ihre Sprösslinge mit einem breiten Lächeln im Gesicht.