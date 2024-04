Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erstmals in seiner Sporthistorie ist die TSG-Turnhalle in der Asselheimer Straße in Grünstadt am Samstag Austragungsort der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Kickboxen. Ausrichter dieser Premiere ist die Kampfsportschule „Martial Arts Sports Center“ Einlass ist um 10.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr.

Längst zählt diese Kampfsportart nicht mehr, wie noch Ende der Siebziger letzten Jahrhunderts, als der WAKO-Verband Deutschland 1977 gegründet wurde, zu den „Exoten“