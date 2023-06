Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sirenengeheul hat am Samstagnachmittag die Menschen in Bockenheim aufgeschreckt. Zum Glück war es nichts Ernstes. Vielmehr war im Leininger Ring ein Abrisshaus zum Einsatzobjekt der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr geworden. Bei einer groß angelegten Übung wurde angenommen, dass es in einem Gebäude eine Gasexplosion gegeben hat.

In einem Haus in Bockenheim gab es eine Gasexplosion und im Nebengebäude ist daraufhin ein Brand ausgebrochen. In beiden Häusern wurden Personen vermisst. Vor diesem Szenario ist am