Wer wissen will, wo Bockenheim anfängt und wo es aufhört, kann das am Sonntag erfahren. Zusammen mit der Pfälzischen Weinprinzessin Laura Wessa, die in der Gemeinde am Anfang der Deutschen Weinstraße aufgewachsen ist, bietet der Kultur- und Verkehrsverein eine Grenzwanderung an. Die Tour startet um 11 Uhr an der Weinlaube und führt entlang der Kindenheimer Grenze auf den Berg, weiter an der Mühlheimer Grenze bis zur Weinstraße und über den Pfälzer Mandelpfad zurück zum Ausgangspunkt. Für die etwa acht Kilometer lange Strecke empfiehlt der Verein gutes Schuhwerk und Ausdauer. Für Kinderwagen sei die Route nicht geeignet. Die Teilnahme ist kostenlos, es gilt 3G.